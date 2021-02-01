بقرار مصري.. معبر رفح مع غزة مفتوح 4 أيام

المصدر: غزة - أ.ف.ب

أعادت السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، في الاتجاهين، لمدة أربعة أيام، أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه، على ما أعلنت «الداخلية» في غزة. وقالت في بيان «غادرت صباح اليوم (الاثنين)، حافلات عدة تقل مسافرين من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في اليوم الأول لفتحه استثنائياً في كلا الاتجاهين، في حين وصلت حافلات العائدين».

وكان المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، أعلن مساء السبت، عن فتح معبر رفح البري، من الاثنين إلى الخميس، في الاتجاهين. وتنتظر أكثر من 7 آلاف حالة إنسانية في غزة، هذا الإجراء، للتمكن من المغادرة، بينما ينتظر الآلاف في مصر، العودة إلى عائلاتهم.

وأغلقت السلطات المصرية في 27 نوفمبر الماضي، معبر رفح، بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائياً في الاتجاهين، سمحت خلالها بمغادرة 2696 مسافراً من القطاع، وعودة 829 شخصاً إليه، وأرجعت 223 شخصاً، بعدما رفضت السماح لهم بالسفر.

وبحسب الوزارة، يسمح لفئات معينة تستوفي شروط المغادرة بذلك، وعلى رأسهم المرضى الذين يحتاجون لعلاج في مصر والخارج، والطلبة، وحملة الإقامات في دول أجنبية.

وعملت السلطات المصرية في الفترة الأخيرة، على فتح المعبر على فترات متباعدة، بسبب تفشي فيروس «كورونا». ووفق قواعد السلامة والوقاية، التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة هذا الأسبوع، سيخضع العائدون إلى القطاع، للحجر الصحي في منازلهم لمدة أسبوع، بعدما كان يتم حجرهم في مراكز صحية.

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