القوات السعودية ترفع جاهزيتها القتالية في «رماح النصر»

المصدر: الرياض - واس

انطلق اليوم في المملكة العربية السعودية، تمرين «رماح النصر 1» العسكري، بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي من المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأكّد مصدر عسكري، أن «رماح النصر 1»، هو أول تمرين يقام في مركز الحرب الجوي منذ تدشينه من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وذكرت «واس»، أنّ هذا التمرين يسهم في تطوير قدرات قوات المملكة من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، فضلاً عن إسهامه في رفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة، من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

وسيتمكن المشاركون في التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة في عمل متناغم ومتكامل على مستوى العمليات والتكتيك، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.

ويعد مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

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