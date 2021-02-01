انفجار يهز مقديشو وإطلاق نار على فندق

المصدر: (مقديشو - رويترز)

قالت السلطات وشهود، إن هجوماً يُشتبه بأنه انتحاري بسيارة ملغومة وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، أمس، أعقبه تبادل لإطلاق النار بين متطرّفين وقوات الأمن عند فندق، ما أسفر عن سقوط عدد غير معروف من الضحايا.

وقال صاحب متجر يُدعى علي عبد الله عن الحادث الذي وقع في منطقة الكيلومتر الرابع المزدحمة بالمدينة الساحلية: «انفجرت سيارة مسرعة قرب الفندق ونقطة التفتيش، الانفجار هز المنطقة وأعقبه إطلاق نار كثيف». وصرّح الشاهد محمد نور: «الانفجار رج الفندق وكنا جالسين بالداخل نتحدث، أصابنا الفزع والارتباك». وشاهد صحفي من وكالة رويترز، قوات الأمن تحاصر المنطقة، حيث يتم تفتيش السيارات المتوجهة إلى المطار. وأعلنت حركة الشباب المتطرّفة مسؤوليتها عن الهجوم.

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