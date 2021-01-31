جراد أول رئيس حكومة عربي يتلقى «سبوتنيك v»

المصدر: دبي - البيان

تواصل الدول العربية اهتمامها باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، من مصادرها المتعددة، لكن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، بات أول رئيس وزراء عربي يتلقى لقاح «سبوتنيك v» الروسي.

وتلقى جراد، اليوم الأحد، جرعة من لقاح «سبوتنيك v» بالعيادة متعددة الخدمات في منطقة الينابيع بالعاصمة.

ومكث جراد لدى وصوله إلى العيادة، في قاعة الانتظار، حيث تبادل أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين.

وقال إن كمية اللقاح ستكون كافية لكل الجزائريين، وربما سيكون هناك فائض. وشدد، على أن تكون المنصة الرقمية الخاصة بالتلقيح دقيقة وتعمّم على كل الولايات.

في الأثناء، ذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن تونس أصبحت ثالث دولة في أفريقيا تسجل لقاح (سبوتنيك v) الروسي. وقالت وزارة الصحة التونسية إن التسجيل سيكون ساري المفعول لمدة عام. وحتى الآن تم تسجيل لقاح (سبوتنيك v) في روسيا وعدد كبير من الدول، بما فيها دول عر بية عدة.

وكان عضو اللّجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس هاشمي الوزير أكد أمس أن بلاده ستحصل كذلك منتصف فبراير على دفعة أولى بـ93,600 جرعة من لقاح «فايزر» وأكثر من 500 ألف جرعة من لقاح «استرازينيكا» البريطاني في نهاية الشهر. وأوضح الوزير لوكالة انباء تونس أن هذه الجرعات تأتي في إطار المبادرة العالمية لإتاحة اللقاح «كوفاكس» بعد الإعلان، السبت عن قبول طلب تونس رسميا مع 18 بلداً آخر تقدمت بملفاتها إلى منظمة الصحة العالمية.

اللقاح في عُمان

إلى ذلك، تسلمت سلطنة عمان 100 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينيكا. وأعرب وزير الصحة العماني د. أحمد بن محمد السعيدي، عن شكره وتقديره لتقديم حكومة الهند لجرعات اللقاح للسلطنة. وأشار إلى أن المعهد الهندي للأمصال واللقاحات يعد من أكبر مصانع اللقاحات في العالم، مؤكداً أن خطوة الحصول على اللقاح تأتي لتعزز من الجهود العالمية الرامية إلى التغلب على جائحة «كورونا» ولإتاحة اللقاحات على قدم المساواة بين جميع شعوب العالم.

مصر والعراق

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كوفيشيلد - أسترازينيكا، ونقلت صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع «فيسبوك» عن الدكتور علي الغمراوى، الناطق الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، القول إن الهيئة رخصت، أمس، الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد (إنتاج شركة /معهد أمصال الهند/ سيروم إنستتيوت أوف إنديا)، التي تعاقدت على نقل تكنولوجيا صناعة اللقاح من شركة أسترازينيكا، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة، للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

كما كشفت وزارة الصحة والبيئة العراقية عن أن لقاح فيروس «كورونا» سيدخل العراق في غضون الشهرين المقبلين، ونُقل عن مدير عام دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير قوله، إن الوزارة وضعت خطة كاملة لجميع المحافظات لاستقبال لقاح فيروس «كورونا».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز