يد الإمارات الحانية تواصل بلسمة الجراح في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدمها للأشقاء في أرخبيل سقطرى وتنفذها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، افتتحت المؤسسة اليوم، مركز الشيخ زايد الصحي في منطقة شوعب التابعة لمديرية قلنسية وعبدالكوري، بحضور جمع غفير من سكان جزيرة سقطرى، يتقدمهم السلطان علي عيسى آل عفرار رئيس لجنة التنمية سقطرى التابعة لـ«مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

ويعد مركز الشيخ زايد في شوعب فرعاً لمستشفى خليفة في عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى. ويضم المركز أقساماً متعدّدة من غرفة المعاينة وقسم الترقيد وصيدلية واستقبال وسكن الطبيب وطاقة شمسية، كما تم تسوير المركز كاملاً.

ويأتي افتتاح مركز الشيخ زايد الصحي في منطقة شوعب التابعة لمديرية قلنسية وعبدالكوري، للتخفيف من معاناة أهالي سقطرى والنهوض بالقطاع الصحي في الجزيرة، حيث تولت مؤسسة خليفة مركز شوعب الصحي وانتشلته من الإهمال الذي طاله لسنوات وأعيد افتتاحه بعد أن قدمت الدعم والتمويل الكامل.

وقال مدير مكتب الصحة في مديرية قلنسية عدنان محمد بن عقيل، خلال الافتتاح، إن للإمارات وقيادتها سجلاً مشرفاً وصفحات بيضاء في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في أرخبيل سقطرى، وخصوصاً في القطاع الصحي الذي يشهد اليوم إضافة جديدة بافتتاح مركز الشيخ زايد الصحي بمنطقة شوعب وتجهيزه بالأثاث والمعدات الطبية ورفده بمنظومة الطاقة الشمسية بدعم من مؤسسة خليفة، ما سيسهم في تقديم الخدمات الطبية لأهالي شوعب والمناطق المجاورة.

اهتمام كبير

وثمن بن عقيل دور القائمين على مؤسسة خليفة الإنسانية في أرخبيل سقطرى في متابعة احتياجات ومطالب أهاليها التنموية والإغاثية، والعمل على إيجاد الدعم لهم من قبل قيادة الإمارات العربية المتحدة التي تولي سقطرى اهتماماً كبيراً في جميع المجالات وأهمها القطاع الصحي.

من جهته رحب محمد سالم مدير مركز الشيخ زايد الصحي بهذا الإنجاز الكبير والمشرف من دولة الإمارات التي انتشلت مركز شوعب الصحي من الإهمال الذي طاله لسنوات ليضاعف من معاناة الأهالي في سبيل الذهاب للبحث عن العلاج خارج المنطقة، مضيفاً: إنه بفضل الأيادي البيضاء الإماراتية بعد الله تعالى تعمل مؤسسة خليفة على رعاية سكان شوعب ومناطقها المجاورة طبياً من خلال مركز الشيخ زايد الصحي، الذي يعد افتتاحه إنجازاً صحياً جديداً يوفر رعاية صحية متميزة ويضاف إلى خدمة السكان في سقطرى.

وعبر سكان منطقة شوعب عن سعادتهم بهذا المركز الصحي الذي أنجزته مؤسسة خليفة ويعتبر من أهم المشاريع التي تعمل على تقديم الخدمات الطبية لأهالي المنطقة، معبرين عن خالص شكرهم وتقديرهم لإمارات الخير على عطائها المتواصل لسكان الأرخبيل.

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