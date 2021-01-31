مصادر: الملف اللبناني على نار فرنسية حامية

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية، عن أنّ زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثالثة إلى لبنان ستكون مختلفة عن سابقتيها، لاسيّما فيما يتعلق بالإشراف المباشر على وضع الآلية التنفيذية للمبادرة الفرنسية موضع التنفيذ العملي، التي يقع في بندها الأول تشكيل حكومة المهمّة. وقالت المصادر في تصريحات صحافية، إنّ المستويات الرسمية الفرنسية باتت تقارب الملف اللبناني في هذه الفترة، باعتباره أولوية جديّة، خلافاً لما كان عليه الحال قبل أسابيع. وأضافت أنّ أجواء الرئاسة الفرنسية لا تتحدث عن موعد محدّد لزيارة ماكرون لبيروت، معتبرة أنّ دقة الملف اللبناني تفترض ألّا تتأخّر هذه الزيارة بضعة أسابيع.

كما لفتت إلى أنّ ما أشار إليه الرئيس الفرنسي حول التحقّق من أمور أساسية، مرتبط بالتحضيرات التمهيدية لهذه الزيارة، سواء في باريس أو مع الجانب اللبناني، علماً أنّ حركة الاتصالات الفرنسية مع القادة اللبنانيين لم تنقطع حتى ما قبل أيام. وأشارت المصادر إلى ما أعلنته الخارجية الفرنسية في الساعات الأخيرة، عن أنّها تنشط في اتجاه لبنان، موضحة أنّ ذلك يشكّل إشارة فرنسية إلى أنّ الملف اللبناني موضوع على نار فرنسية حامية. ولم تستبعد المصادر، أن تسبق زيارة ماكرون إلى بيروت، زيارة تمهيدية يقوم بها وزير الخارجية الفرنسية، جان ايف لودريان.

هجوم لاذع

على صعيد متصل، شنّ تيار المستقبل، الحزب السياسي لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، هجوماً لاذعاً على التيار الوطني الحر المؤيد للرئيس ميشال عون. ووصف تيار المستقبل، في بيان، التيار الوطني الحر بـ«المريض السياسي». وأضاف: «التيار الوطني الحر يصر على الاستمرار في حالة الإنكار التي يعيشها، وهي حالة مرضية سياسية يؤكد عليها أسبوعياً وفي كل بيان يصدر عنه». واتهم تيار المستقبل حزب عون بمحاولة الانقلاب على اتفاق الطائف، الذي يشكّل أساس الحياة السياسية في لبنان، مضيفاً: «إننا في زمن العهد القوي جداً في التعطيل والعرقلة والتسلق فوق حقوق الطائفة للانقلاب على اتفاق الطائف».

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