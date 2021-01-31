مصر ترشّح أبو الغيط أميناً عاماً للجامعة العربية

المصدر: القاهرة - وكالات

وجّه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رسائل إلى القادة العرب، للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أميناً عاماً لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، مدتها خمس سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أنّ إعادة ترشيح الأمين العام أحمد أبو الغيط لفترة ثانية، يأتي في إطار الاهتمام الكبير، الذي توليه مصر تجاه عمل جامعة الدول العربية، وحرص الرئيس السيسي على توفير كل الدعم الممكن للمنظمة، التي يجتمع تحت سقفها العرب، وتجسد طموحاتهم في عمل عربي جماعي منسق، يهدف إلى خدمة الشعوب والمصالح العربية، وهو ما اتسم به دور الأمين العام، خلال فترة ولايته الأولى من إدارة واعية وحكيمة لدفة منظومة العمل العربي المشترك، خلال مرحلة مليئة بالتحديات شهدتها المنطقة العربية.

وتنتهي الولاية الأولى لأمين عام الجامعة العربية في 30 يونيو المقبل، ووفقاً لميثاق ولوائح الجامعة العربية، يتم انتخاب أمين عام جديد في الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر عقدها مارس المقبل.

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