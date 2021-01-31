وفاة الأمير السعودي تركي بن ناصر بن عبد العزيز

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي إلى رحمة الله، مساء أمس، الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "عكاظ".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أجرى مكالمة هاتفية مع الأمير فيصل بن تركي، أول من أمس، اطمأن خلالها على صحة الفقيد، وفقاً لتغريدة للأمير فيصل بن تركي.

من جانبه، نعى الأمير عبد الرحمن بن مساعد الفقيد، عبر "تويتر" قائلاً: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنّاتك. إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

وغرد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، المستشار تركي آل الشيخ: "رحم الله الأمير تركي بن ناصر".

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