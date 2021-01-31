تركيا و«الإخوان».. مخططات لتفجير الأوضاع وإفشال التسوية الليبية

المصدر: بنغازي - البيان

يستمر النظام التركي ومن ورائه الإخوان والميليشيات في محاولاتهم توريط الجيش الليبي في مواجهات جديدة، في مسعى يستهدف إعادة الأمور إلى المربع الأول والإطاحة ببوادر الحل السياسي. وكشفت قيادة الجيش، عن وجود مخططات لتفجير مقار عامة منها مقر الأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الميليشيات مستمرة في محاولاتها عرقلة تسوية الأزمة الليبية. وأوضحت قيادة الجيش الوطني، أنّ ذلك يرجع لقناعتهم بأن السلام وإنهاء الأزمات في ليبيا، يعني نهايتهم على كل المستويات والاتجاهات، وأنهم خارج أي تسوية للأزمة.

وأكّد الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أنه، وبناء على معلومات موثوقة تمّ رصد مخطّط تقف وراءه الميليشيات، وبقايا مجلسي إرهاب بنغازي ودرنة، يخططون لتفجير مقار عامة وعلى رأسها مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس. ووفق المسماري، فإنّ هذه الجهات تسعى لإلصاق التهمة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، باستخدام شعاراتها وصور للقائد العام، وبعض رموز القيادة من الضباط الليبيين، داعياً مواطني طرابلس ومؤسسات الدولة، لاتخاذ كافة التدابير لمنع وقوع هذه الجرائم التي تهدد كيانات الدولة والمواطنين، وأنّ مسؤولية مكافحة هذه الجرائم تقع كذلك على عاتق كل المنخرطين في الحوار السياسي من أفراد وكيانات.

محاولات توريط

وشدّدت مصادر عسكرية، على أنّ المخطط الإرهابي لاستهداف مقر البعثة الأممية، يعود لرغبة الأطراف الموالية للنظام التركي في قطع الطريق أمام الحل السياسي، وتحميل من سيوصفون بأنّهم تشكيلات داعمة للجيش الوطني المسؤولية عن ذلك، وبالتالي اتهام قيادة الجيش بأنها تتحرك من خارج الخيار السياسي وتعمل على الدفع من جديد إلى الصراع المسلح. ولفتت المصادر، إلى أنّ تلك الأطراف تعمل على أكثر من صعيد من أجل توريط قيادة الجيش، مشيرة إلى ما سبق الإعلان عنه من انتهاك طائرة مسيرة للأجواء الليبية أمام منطقة هراوة شرقي سرت الخميس الماضي، الأمر الذي يتناقض مع بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، والذي شددت فيه على ضرورة احترام الأجواء الليبية، وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

ويشير مراقبون، إلى أنّ تركيا ومن ورائها «الإخوان» والميليشيات، غير راضين عن أي حل سياسي يكون الجيش الوطني جزءًا منه، ما يجعلهم مستمرين في محاولاتهم الاستفزازية بهدف الدفع نحو حرب جديدة.

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