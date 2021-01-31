استطلاع «تريندز»: «الإخوان» على رأس مخاطر 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته إدارة «الباروميتر العالمي»، التابعة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حول الوضع الجيوسياسي والأمن الدولي لعام 2021، أنّ جماعة الإخوان وحركات التطرّف التي تدور في فلكها، تأتي في مقدم المخاطر والتحديات التي تواجه العالم، إذ اعتبر 63.5 في المئة من أفراد العينة، أنها تمثل تهديداً لقيم التعايش السلمي والتسامح في المجتمعات. وأشار 33.8 في المئة، إلى أنّ من أهم التهديدات التي تشكّلها جماعة الإخوان على الاقتصادات الوطنية، هي استغلالها للبيئة التشريعية، للانخراط في أنشطة اقتصادية غير مشروعة، بينما ذهب 43.2 في المئة، إلى أن جماعة الإخوان وحركات التطرّف، تمثل تهديداً للقيم الاجتماعية والثقافية، سواء من خلال نشر الأفكار المتطرّفة، أو التحريض على تبنّي خطاب الكراهية.

وكشفت نتائج الاستطلاع، أنّ العالم سيواجه خلال عام 2021، عدداً من التحديات والمخاطر التي تنطوي على تهديدات حقيقية على أمنه واستقراره واقتصاده، حيث اعتبر 37.8 في المئة من أفراد العينة، أنّ الإرهاب والتطرف، يعد من أخطر التهديدات التي تواجه الدول، وذهب 44.6 في المئة، إلى أنّ العامل الرئيس الذي سيحدد مستقبل الأمن العالمي، هو التحولات في ميزان القوى العالمي، فيما اعتبر نحو 45.9 في المئة، أن حروب القوى العظمى ونزاعاتها، من أهم الأخطار الجيوسياسية التي ستواجه العالم في العقد المقبل.

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