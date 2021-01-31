قوافل الإمارات تغيث الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

يستمر تدفّق المساعدات الإماراتية إلى الساحل الغربي لليمن، عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي سيرت قوافل المساعدات الإغاثية علی مديريات الساحل الغربي المحررة في محافظتي تعز والحديدة. ووزّعت القوافل 2300 سلة غذائية متكاملة ما يعادل 64 طناً شملت مخيمات النازحين في الوعرة والعليلي والأحواش بمديرية الخوخة، ومخيم الحيمة بمديرية التحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة.

دور بارز

بدورهم، أعرب المستفيدون، عن امتنانهم وتقديرهم لدولة الإمارات وما تقوم به من جهود إنسانية رائدة في شتی المجالات الخدمية، مشيدين بدور هيئة الهلال الأحمر الإنساني البارز وجهودها المستمرّة في إيصال المعونات الغذائيةإلی مناطقهم لترفع المعاناة عن كاهلهم وتعينهم علی أعباء الحياة المعيشية الصعبة.

ترسيخ الإنسانية

ويأتي تدفق المساعدات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات التي جعلت جل اهتمامها بناء الإنسان وترسيخ دعائمالإنسانية في العالم والسعي من أجل تحقيق الرسالة السامية التي تأسست لأجلها هيئة الهلال الأحمر التي أصبحت رافداً إنسانياً محورياً في العالم من خلال إغاثة المعدمين والأيتام والمحتاجين.

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