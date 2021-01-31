إسرائيل: استهداف سفارتنا بنيودلهي هجوم إرهابي

المصدر: نيودلهي- د.ب.أ

ذكر السفير الإسرائيلي لدى الهند رون مالكا أن هناك دليلاً يشير إلى أن الانفجار الصغير، الذي وقع بالقرب من سفارة بلاده في نيودلهي كان «هجوماً إرهابياً»، وقال مالكا «من السابق لأوانه تحديد من يقف وراء هذا الهجوم الشرير».

وأضاف مالكا لشبكة «ويون» الإخبارية ومقرها الهند «افتراضنا أنه نعم هجوم إرهابي، استهدف السفارة الإسرائيلية، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت لجمع كل المعلومات لفهم من يقف وراء هذا الهجوم».

كان السفير الإسرائيلي يرد على تساؤلات بشأن تقارير حول العثور على خطاب في موقع الانفجار، موجه لمسؤول بالسفارة، أشار إلى صلة إيرانية. وفي الوقت ذاته، أعلنت منظمة إرهابية يطلق عليها اسم «جيش الهند» مسؤوليتها، لكن أجهزة أمنية لا تزال تتحقق من صحة المزاعم، حسب وسائل إعلام هندية. كانت الشرطة الهندية أعلنت عن انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، أول من أمس، دون وقوع إصابات.

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