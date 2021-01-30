التحالف يدمر مسيرة حوثية «مفخخة» باتجاه السعودية

المصدر: عدن - البيان

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، السبت، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، فوق الأجواء اليمنية، أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وأكد التحالف، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في محاولاتها المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأضاف أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي، بما يتوافق مع القانون الدولي.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية، قد اعترضت السبت الماضي صاروخاً أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه الرياض.

كما تصدت القوات المشتركة في مدينة الحديدة، لهجوم جديد للحوثيين، استهدف خطوط التماس في منطقة كيلو 16، المدخل الرئيس لمدينة وميناء الحديدة.

وذكر بيان عسكري للقوات المشتركة، أن عدداً من عناصر الميليشيا الإرهابية الحوثية، لقوا مصرعهم، وجرح آخرون مساء اليوم، السبت، جراء خروقات متصاعدة في المدخل الشرق للمدينة والميناء، حيث دفعت الميليشيا بتعزيزات جديدة، بالتزامن وتحركات مكثفة لعناصرها في قطاع كيلو 16، المدخل الشرقي للمدينة.

ووفق ما جاء في البيان، حاولت الميليشيا من جديد، استحداث تحصينات قرب خطوط التماس، والتمركز فيها، ولكن دون جدوى، حيث تصدت القوات المشتركة للميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع وجرح عدد منها.

وضاعفت مدفعية القوات المشتركة، خسائر الميليشيا، بضربات مركزة، حققت إصابات مباشرة في التعزيزات التي كانت في طريقها إلى خطوط التماس، مع تصعيد الميليشيا في هذا القطاع الهام، ومساعيها لاستحداث حقول ألغام على خطوط التماس، في خرق فاضح لاتفاق السويد، ووقف إطلاق النار، الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويشرف عليه فريق من المراقبين الدوليين.

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