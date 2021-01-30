المغرب وإسرائيل نحو توسيع آفاق التعاون

المصدر: الرباط،تل أبيب-وكالات

اتفق المغرب وإسرائيل،أمس، على زيارات متبادلة لوفود من البلدين، الشهر المقبل، لإبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، إن «المسؤولين، اتفقا على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والزراعة والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة».

وأضافت الوزارة أن «مجموعات عمل ستعتمد على تقنيات الاتصال المرئي في انتظار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا».

وأشارت الخارجية، إلى أن «وفداً مغربياً رفيع المستوى سيصل إلى إسرائيل في فبراير، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات»، لافتة إلى أنه «يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، المغرب خلال الشهر المقبل».

وفي سياق متصل، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، أن «هذا التنسيق يأتي في إطار المكالمة الهاتفية بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو».

وأضاف البيان، الذي نشره الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي على «تويتر»: «أن بوريطة وبن شبات، ناقشا كذلك الإمكانات الكبيرة في التعاون بين البلدين الذي لن يفيد المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأكملها أيضًا».

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