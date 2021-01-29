الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل حوثية في صعدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

لقي ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي حتفهم، برصاص قوات الجيش اليمني، إضافة إلى تدمير آلياتهم، صباح اليوم الجمعة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأكدت استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي، أن قوات الجيش اليمني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي على ميسرة التباب السود، تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة.

وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش اليمني بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للميليشيا الحوثية، بالقرب من مثلث باقم، كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

إلى ذلك، ذكر تقرير فريق الأمم المتحدة أن إيران أقرت بنقل تكنولوجيا الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين، لكنها قالت «إن ذلك تم قبل صدور قرار مجلس الأمن 2216 بشأن منع تصدير وبيع الأسلحة لهذه الميليشيا» وفق قولها، وشد التقرير على ضرورة بقاء المطارات والموانئ في مناطق سيطرة الحوثيين تحت رقابة فاعلة لمنع أي تهريب.

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