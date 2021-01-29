السعودية تتأهّب لانطلاق تمرين «رماح النصر»

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم، انتهاء كافة استعداداتها لانطلاق مناورات التمرين المشترك «رماح النصر»، بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي من المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن وزارة الدفاع ممثلة بالقوات الجوية السعودية تستعد لإطلاق مناورات تمرين «رماح النصر»، الذي سيقام بمركز الحرب الجوي في القطاع الشرقي بالمملكة، خلال الفترة من 29 يناير الجاري إلى 23 فبراير المقبل، بمشاركة القوات البرية والبحرية وقوات الدفاع الجوي السعودية.

ووصلت جميع المنظومات الجوية المشاركة إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية استعداداً لانطلاق التمرين، الذي يعد من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات. الجدير بالذكر أن مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية يعد من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة.

ويسهم المركز في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.

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