سوريا ولبنان على وقع منخفض جوي والثلوج تربك حركة السير

المصدر: دمشق، بيروت ـ البيان

تشهد عدد من المناطق في سوريا ولبنان تساقطاً كثيفاً للثلوج ما أربك حركة النقل نتيجة الطرقات المقطوعة جراء الثلوج المتراكمة.

ففي لبنان، تسببت العاصفة الثلجية بإغلاق عدد من الطرق الجبلية وتوقف تحرك المركبات.

وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان اليوم الجمعة بأن طريق ضهر البيدر مقطوعة بسبب تراكم الثلوج إضافة إلى الطرقات الجبلية في "كفردبيان حدث بعلبك.. العاقورة حدث بعلبك.. جرد مربين الهرمل.. كفريا معاصر الشوف".

وشهدت قرى وبلدات لبنانية عدة تساقطاً كثيفاً للثلوج وأمطاراً غزيرة ورياحاً قوية وانخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة فيما الطرق العامة سالكة بحذر.

ويشهد لبنان منخفضاً عاصفاً من المرتقب أن يستمر إلى بعد غدٍ الأحد وبفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، ويحمل معه أمطاراً تكون رعدية غزيرة أحياناً خاصة مع تشكل سيول ورياح قوية، وتساقط البرد كما تشهد البلاد انخفاضاً بدرجات الحرارة ثم ارتفاعاً، وثلوجاً على الجبال وتدنياً بدرجات الحرارة، بالإشارة إلى أن رياحاً عاتية ستضرب لبنان الليلة المقبلة وتلامس 100 كيلومتر في الساعة شمالاً.

أما في سوريا، فتساقطت الثلوج اليوم في بلدة قنوات بالريف الشرقي لمحافظة السويداء.

وذكرت الأرصاد الجوية السورية أن درجات الحرارة اليوم توالت انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يستمر الجو اليوم غائماً ماطراً على فترات ويكون الهطل ثلجياً متقطعاً فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1200 متر وتكون الرياح جنوبية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتراً في الساعة والبحر عالٍ والموج مرتفع.

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