ما توجيهات برهم صالح لحماية أمن واستقرار العراق؟

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، أهمية مواصلة الإصلاحات، وتلبية احتياجات العراقيين في المرحلة الراهنة. وأصدر صالح عدة توجيهات خلال لقائه مع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية.

وذكر بيان رئاسي، أن «صالح استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، لجنة الأمن والدفاع النيابية، برئاسة النائب محمد رضا آل حيدر». وأضاف البيان، أن «اللقاء جرى خلاله بحث المستجدات الأمنية في البلاد، والحوادث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق البلاد، حيث جرى التأكيد على اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية أمن واستقرار العراقيين».

وشدد الرئيس العراقي، على «ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، الذي لا يزال يشكّل تهديداً لأمن البلاد وسلامة العراقيين، وأهمية تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وتطوير قابلياتها في مواجهة التحديات الأمنية، ومواصلة الضغط على الخلايا الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المدن والقصبات».

وأكد صالح «ضرورة عدم التهاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، ووجوب غلق الثغرات التي قد تكون متنفساً لعودة المجاميع الظلامية وأنشطتها الإرهابية، في تهديد العراقيين الآمنين، وإثارة النعرات الطائفية».

من جهته، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال لقائه السفير السوري صطام جدعان، على ضرورة تضافر جهود دول العالم كافة لمواجهة خطر الإرهاب، الذي يهدد العالم كله.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الخارجية، في بيان، أن «الأخير استقبل جدعان الدندح في مبنى الوزارة ببغداد».

وأضاف البيان أن «الجانبان بحثا خلال اللقاء، العلاقات الثنائيّة وسبل تطويرها، بما يخدم مصالح الشعبين، ومناقشة مُجمَل الأوضاع الإقليمية، والدولية، وجُهُود الحكومة العراقيّة في محاربة فلول عصابات داعش الإرهابية».

وتابع أنه «جرى التأكيد على ضرورة تضافر جهود دول العالم كافة، لمُواجَهة خطر الإرهاب الذي يهدد العالم كله».

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