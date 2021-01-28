عملية استباقية لمطاردة فلول «داعش» في كركوك

المصدر: بغداد- البيان، وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم، الخميس، انطلاق عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك. وذكرت الخلية، في بيان، أنه «من خلال الجهد الاستخباري الدقيق، ما زالت العمليات متواصلة للقوات الأمنية، حيث نفذت قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي، وجهاز المخابرات، عملية أمنية استباقية مُباغتة، فجر اليوم، في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك». وأضافت أن «هذه العملية تهدف إلى حرمان عناصر داعش الإرهابية، من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى».

على صعيد آخر، كشف مكتب رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تفاصيل لقاء الأخير مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي. وذكر المكتب في بيان، أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي». وأضاف البيان، أن «اللقاء جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع والتحديات التي يشهدها البلد، والحلول المطروحة للخروج من هذه الأزمات».

وتابع: «كما تمت مناقشة الموازنة المالية لعام 2021، والتعديلات المقترحة من مجلس النواب، وأهمية أن تكون الموازنة إصلاحية، وألا يتأثر بإجراءاتها أصحاب الدخل المحدود، وأن يتم العمل على أن يكون التحدي والأزمة التي يمرُّ بها البلد، فرصةً حقيقيةً لإيجاد الحلول والإصلاح والتنمية».

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