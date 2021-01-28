مؤتمر في دمشق يستعرض جهود إعادة الحياة إلى المناطق المحررة

المصدر: دمشق – سانا

استعرض المشاركون في المؤتمر الصحافي السوري الروسي المشترك، الذي عقد بدمشق اليوم، الجهود المبذولة من قبل الجانبين لإعادة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة في سوريا، وإعادة اللاجئين والمهجرين والمعوقات التي تواجهها.

وأوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، حسين مخلوف، أن الحكومة السورية تواصل جهودها من أجل عودة المهجرين إلى أماكن استقرارهم، وإنهاء المعاناة التي يعيشونها في دول اللجوء، وتعمل على تأمين متطلبات عودتهم، من إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من الإرهاب، وتفعيل كل الخدمات في المناطق المحررة، وتأمين احتياجات السوريين.

وتحدث مخلوف عن معاناة الأهالي في مخيم الهول، والذي يقيم فيه حالياً أكثر من 60 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وكذلك ما يعانيه الأهالي في مخيم الركبان، حيث استقبلت الحكومة السورية كل الذين سمحت لهم العصابات الإرهابية بمغادرة المخيم، والبالغ عددهم أكثر من 20 ألف شخص، وأمنت لهم كل ما يلزم من الإيواء المؤقت، والرعاية الصحية، والغذاء والتدفئة واللباس، والوثائق الشخصية، والسماح لمن يرغب بالمغادرة إلى المكان الذي يريد، مشيراً إلى ما يتعرض له اللاجئون السوريون في المخيمات في لبنان من حرق للمخيمات، واعتداءات متكررة للتضييق عليهم، وخاصة في هذه الظروف التي تشهد تفشي مرض «كورونا».

وأوضح مخلوف أن الظروف الأقسى، يعيشها السوريون في المخيمات بإدلب، حيث تنتشر العصابات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي، والمرض والجوع، والعوامل الجوية القاسية، دون تأمين أدنى حد من الاحتياجات، مبيناً أنه بالرغم من التحضيرات الكبيرة التي قامت بها الحكومة السورية لاستقبال كل السوريين، من خلال فتح المعابر في إدلب، لتقديم كل ما يلزم للعائدين، من إيواء وعناية وخدمات، فإن العصابات الإرهابية المدعومة تركياً، تشدد محاصرتهم، وتمنعهم من العبور إلى الجانب المحرر.

في غضون ذلك، قضت وحدات من الجيش السوري على مجموعة من الإرهابيين في بادية دير الزور، اعتدوا على حافلات الركاب خلال الفترة الأخيرة، ودمرت لهم سيارة دفع رباعي مزودة برشاش.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها في ملاحقة المجموعات الإرهابية في بادية دير الزور، والتي اعتدت على حافلات الركاب خلال الفترة الأخيرة، وتمكنت من القضاء على مجموعة مكونة من 3 إرهابيين.

يأتي هذا بعد قضاء وحدات من الجيش السوري العاملة في دير الزور، على 8 إرهابيين من المجموعات الإرهابية، التي اعتدت على وسائط النقل قبل أيام في منطقة كباجب بريف دير الزور، ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة.

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