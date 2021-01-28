الحراك الدبلوماسي في المنطقة يؤسس لمرحلة جديدة

المصدر: رام الله - محمـد الرنتيسي

تُنبئ المسارات السياسية الجارية في المنطقة، بأن التغييرات التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية الأخيرة، ألقت بظلالها على المنطقة العربية، وليس أدل على صحة هذا الكلام، من الحراك الدبلوماسي، الذي دبت فيه الحياة.

وأخيراً، شهدت مختلف الدول العربية اتصالات بين قادتها ومسؤوليها، فمن القمة الثلاثية لزعماء مصر والعراق والأردن، إلى جولة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في عدة دول عربية ولقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولقاءات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وصولاً إلى إعلان القيادة الفلسطينية مرسوم الانتخابات بعد نحو 15 عاماً على آخر انتخابات فلسطينية، وعودة الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بعد قطيعة استمرت عدة أشهر.

كل هذه المسارات وغيرها، تنذر بتغييرات مرتقبة، ومن المرجّح أن تكون توطئة لمرحلة جديدة، يتخللها حل كل قضايا الإقليم، وأبرزها القضية الفلسطينية، وتأتي ضمن مساعي الدول العربية، لخلق حالة من الانسجام بينها وبين الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن، التي يتوقع المراقبون أن تعود للموقف التقليدي من مختلف قضايا المنطقة.ويلفت الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض، في مقال له، إلى أن العالم سيشهد هذا العام ثلاث حكومات جديدة، الأولى أمريكية، وسيكون ضمن أولوياتها خفض منسوب التوتر بين طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال إحياء المفاوضات بين الجانبين، من دون إغفال مشاركة أطراف دولية في الإشراف عليها، ولو من باب إرضاء الفلسطينيين، الذين يطالبون برعاية دولية للمفاوضات، والثانية حكومة إسرائيلية لن تتخلى عما أنجزته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالنسبة لها، والثالثة فلسطينية ستأتي بها الانتخابات المرتقبة، ومن المؤكد أن تواجه أعباء كثيرة، وقد تصطدم بأزمات سياسية وأخرى أمنية.

وطبقاً لعوض، فإن الحكومات الثلاث، ستكون مثقلة بالمهام والاستحقاقات الصعبة، فعلاوة على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هناك ملفات أخرى عديدة في المنطقة، كما أن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، قد يستغرق وقتاً طويلاً من الأخذ والرد. ويرى مراقبون ومحللون، أن التغييرات في واشنطن، سيترتب عليها تغييرات كبيرة في خريطة الإقليم، كان على مستوى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو الملف الإيراني، أو العلاقة بتركيا، ما يضع المنطقة برمتها أمام حالة ترقّب للمرحلة المقبلة.

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