مباحثات مصرية أوروبية لدعم السلام

المصدر: القاهرة - وكالات

بحثت مصر والاتحاد الأوروبي، أمس، سبل دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحريك المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تريستل.

وخلال اللقاء، أطلع وزير الخارجية المصري الممثلة الأوروبية على «الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة، سواء على ضوء الاتصالات المصرية المتوالية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو في سياق الأُطر الدولية المختلفة، وآخرها اجتماع القاهرة الرباعي بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا».

وأوضح أن الهدف من تلك الجهود «تحريك جهود السلام وخلق بيئة مواتية تدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للانخراط في مسارٍ تفاوضي جادٍّ وبنّاء، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة على أساس حل الدولتين».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز