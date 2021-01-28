العراق يحبط مخططاً إرهابياً

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أحبطت قوات الأمن العراقية، أمس، مخططاً إرهابياً لاستهداف محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد، كما دمرت أوكاراً لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.وقال جهاز الأمن العراقي في بيان إنه «بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم استهداف محافظة كركوك بهجمات مسلحة، باشرت مفارز جهاز الأمن عملية مسحٍ ميداني، وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا، والبحث عن الأسلحة والمتفجرات». وأضاف البيان أن العملية الأمنية «أسفرت عن اعتقال إرهابييْن يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش، ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة».

على صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني تدمير أوكار وآليات وعبوات ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين. وأضافت أن «القوات تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 عجلات وعبوة» وفي تقرير أمني مفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن «السرية الأولى التابعة للفرقة الأولى في قيادة عمليات الأنبار عثرت على عبوة ناسفة مغطاة بالحشائش في منطقة البو جليب وتم نقلها إلى المقر لمعالجتها». وأضافت أنه «في السياق ذاته قامت الفرقة الأولى بواجب دهم وتفتيش في مناطق طوي والقرية العصرية والبو جليب وتم العثور على 13 عبوة ناسفة على شكل عبوة بلاستيكية سعة 20 لتراً وقنبلتي هاون عيار 120 ملم من مخلفات داعش الإرهابي حيث تم تفجيرها موقعياً».

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