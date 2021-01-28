البحرين تشدّد القيود والمغرب تتسلّم «سينوفارم»

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

قالت وزارة الصحة في البحرين أمس، إن البلاد ستوقف الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي وستحوّل الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة إلى التعلم عن بُعد ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، فيما تواصل دول عربية تسلّم جرعات من اللقاحات أو طلب كميات من الشركات المصنّعة. وقالت الوزارة البحرينية إنها رصدت سلالة جديدة من الفيروس. وستدخل إجراءات العزل الجديدة حيز التنفيذ الأحد.

وتسلّم المغرب أمس، نصف مليون جرعة من لقاح شركة سينوفارم الصينية، مع استعداد البلاد لتصبح أول دولة أفريقية تبدأ حملة تطعيم وطنية ضد الفيروس. وهذه ثاني شحنة لقاحات تصل إلى المغرب بعد تسلّمه مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا من صنع معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح. وأعلنت الحكومة أنها ستبدأ بتطعيم العاملين في مجال الصحة والأمن والتدريس هذا الأسبوع وأطلقت موقعاً إلكترونياً ليسجّل الآخرون أسماءهم للحصول على اللقاح.

ووقّعت المملكة اتفاقاً مع «سينوفارم» في أغسطس يتضمن إجراء تجارب سريرية في المغرب إضافة إلى إعلان خطط لإقامة مصنع للإنتاج. وبحث العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الصيني أيضاً التعاون في مجال اللقاحات، وفي سبتمبر وقّع المغرب اتفاقاً لشراء لقاح أسترازينيكا.

السلطة الفلسطينية

في السياق، ذكرت وكالة شينخوا الصينية عن مسؤول حكومي فلسطيني تأكيده وجود اتصالات مع الصين من أجل الحصول على لقاح «سينوفارم». وقال مستشار ديوان وزيرة الصحة علي عبد ربه، للوكالة إن وزارة الصحة تواصلت مع «سينوفارم» للحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن.

وفي موسكو نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن مبعوث السلطة الفلسطينية في العاصمة الروسية قوله إن السلطة تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي (سبوتنيك) في فبراير المقبل. وقال عبد الحفيظ نوفل السفير الفلسطيني لدى روسيا إن موسكو ستقدم عشرة آلاف جرعة مجانية من اللقاح.

العراق وسوريا

وفي بغداد أعلن عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية بالعراق غايب العميري أن كمية اللقاحات التي ستصل إلى العراق في الربع الأول من العام الجاري تقدر بنسبة 20% من السكان.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عنه القول إن «وزارة الصحة أجرت الكثير من الاتصالات والمتابعة بشأن لقاح كورونا، حيث دخلت باتفاقية گابيس لضمان حصول العراق على اللقاح»، مبيناً أنه «بعد مباحثات عدة مع الشركات المنتجة لهذا اللقاح كانت هناك بعض الاتفاقات مع شركة فايزر وشركات أخرى». ووافقت سوريا على الانضمام لمبادرة «كوفاكس» التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لتأمين اللقاح «بالسرعة الممكنة». وأوضحت الحكومة السورية أن الموافقة جاءت عبر منظمة الصحة بعد حل بعض النقاط العالقة. وذكرت أنها كلّفت وزارة الصحة اتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الخصوص مع استمرار التفاوض مع الدول الصديقة لاستجرار اللقاح وتأمينه للمواطنين.

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