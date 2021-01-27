بدعم إماراتي.. حملة صيانة لشبكة الكهرباء في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

تشهد مناطق مختلفة في أرخبيل سقطرى أعمال صيانة لشبكة الكهرباء القديمة واستبدالها بأخرى ذات سعة كبيرة تغطي احتياجات السكان هناك بتمويل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.



وقال مصدر مسؤول في شركة «دكسم باور» الكهربائية، إن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة بدعم من مؤسسة خليفة، موضحاً أن استبدال البليرات الجديدة ستعمل على تحسين مستوى قوة الكهرباء للحارات والأحياء والاستعداد لمواجهة الصيف المقبل الذي تشتد به الحرارة في الجزيرة.



وقال معرف مركز 26 سبتمبر فهمي الثقلي، إنه سيتم معالجة مشكلة ضعف التيار في بعض حارات المركز واستبدال البليرات القديمة التي سببت ضعف التيار في المنازل، لافتاً إلى أن هذا العمل سيسهم بتقوية التيار الكهربائي بشكل كبير.



من جهته، أشاد عضو المجلس المحلي بمديرية حديبوه محمد سعد جمعان، بالجهود التي تبذلها شركة «دكسم باور» بدعم مؤسسة خليفة في سبيل تطوير خدمة الكهرباء على مستوى الجزيرة وتوسيعها لينعم الجميع بكهرباء دائمة، مؤكداً أن سكان المحافظة يشعرون بقيمة الخدمة التي تعطيهم على مدى 24 ساعة بشكل مجاني ويقدرون هذا الجهد الإنساني الذي يقدم لهم من مؤسسة خليفة التي تعد سند سقطرى وعونها منذ أكثر من نصف عقد من التواجد الميداني المميز.



أما معرف مركز 30 نوفمبر سامح عبدالله مقبل فعبّر عن ارتياحه الشديد للمعالجات التي قامت بها شركة «ديكسم باور» وسرعة استجابة نداءات اليمنيين في معالجة الضعف الحاصل بالتيار، مقدماً شكره وامتنانه لدولة الإمارات ولمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية على المعالجة الفورية للكهرباء واستبدال البليرات لتحسين مستوى الخدمة الكهربائية.



من جهته، قال المواطن اليمني صالح جمعان أحمد، إن ما نشهده من أعمال تطويرية للكهرباء بدعم مؤسسة خليفة شيء يبعث على التقدير العالي لجهود هذه المؤسسة والقائمين عليها، وعلى اهتمامهم في تأمين احتياج الجزيرة من الطاقة، مشيراً إلى أن تغيير البليرات القديمة تعتبر خطوات جادة في العمل لتحقيق طاقة كهربائية كافية لسكان سقطرى وإنهاء معاناتهم السابقة.

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