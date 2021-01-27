محكمة ليبية تبطل اتفاقيات «الوفاق» مع أنقرة

المصدر: بنغازي - البيان

أصدرت محكمة استئناف مدينة البيضاء، بشرق ليبيا، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بانعدام قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري.



وقالت المحكمة في بيان، إن هذا الحكم صدر لصالح مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، بخصوص انعدام اتفاقيات الغرض منها انتهاك السيادة الليبية.



وأضافت أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة، جاء بناءً على الدعوة التي رفعت من قبل الإدارة القانونية بديوان البرلمان، بشأن إبطال القرارين في الشق المستعجل بإيقاف التنفيذ، إلى حين الفصل في الموضوع.



وجاء هذا الحكم القضائي البات، تأكيداً على استجابة محكمة استئناف البيضاء في السادس من يناير 2020 لطلب مجلس النواب في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمتين من قبل حكومة الوفاق الوطني غير الدستورية مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع.



هذا ووقعت حكومة الوفاق غير الشرعية وتركيا في 27 نوفمبر 2019، اتفاقيتين بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى أخرى أمنية، والتي أسفرت عن انتشار الميليشيات المسلحة والمرتزقة في البلاد، ما أدى إلى انعدام الأمن وتأجيج الأوضاع العسكرية في ليبيا.

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