مصر توجّه بعلاج طفلين شقيقين من مرض غريب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري، هاني يونس، عن التنسيق من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع رئيس قسم جراحات التجميل بجامعة الأزهر، لفحص طفلين شقيقين مصابين بمرض غريب.

وقال يونس، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتطمنوا بخصوص هذه الحالة تم التنسيق، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، مع رئيس قسم جراحات التجميل بجامعة الأزهر لفحص الحالتين يوم السبت، إن شاء الله، وسيتم التنسيق لنقلهما بسيارة إسعاف، بإذن الله، وفي انتظار نتيجة الفحص، وعلى ضوئها سيتم التعامل المستقبلي، تحيا مصر".

يُذكر أنه تم تداول صور الطفلين أحمد ويوسف المصابين بمرض غريب يجعل عظام الوجه تنمو بشكل أكثر من معدله الطبيعي، وهذا ما يجعل الوجه يظهر بشكل مخيف لأنه من الأمراض النادرة.

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