سوريا..لجنة «الدستور» تواصل اجتماعاتها ومقتل 8 إرهابيين في دير الزور

المصدر: دمشق، جنيف - وكالات

واصلت اللجنة السورية المصغّرة المنبثقة عن الهيئة الموسّعة لمناقشة الدستور اجتماعات الجولة الخامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف لليوم الثالث على التوالي بمشاركة الوفد الحكومي السوري والوفود الأخرى.



وكانت الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة بدأت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أول من أمس الاثنين.



يشار إلى أن الجولة الرابعة لاجتماعات لجنة مناقشة الدستور عقدت في جنيف في الفترة من الـ 30 من نوفمبر إلى الـ 4 من ديسمبر الماضيين وعقدت الجولة الثالثة في جنيف أواخر أغسطس الماضي بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية العام 2019.



ميدانياً، قضت وحدات من الجيش السوري العاملة في دير الزور على 8 إرهابيين من المجموعات الإرهابية التي اعتدت على وسائط النقل قبل أيام في منطقة كباجب بريف دير الزور ودمرت لهم آليتين مزودتين برشاشات ثقيلة.



وذكر مصدر عسكري أن وحدات من قوات الجيش السوري تمكنت بعد متابعة دقيقة وعمليات تمشيط واسعة من القضاء على المجموعة الإرهابية التي اعتدت أخيراً على حافلات المدنيين والعسكريين على الطريق الدولية دير الزور ومقتل ثمانية إرهابيين. وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري تتابع ملاحقة فلول الإرهابيين في المنطقة بعد أن قامت بتأمين الطريق الدولية دير الزور - تدمر بشكل كامل أمام حركة الحافلات والمواطنين السوريين.



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