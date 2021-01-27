القوات العراقية تحبط مخططاً إرهابياًُ وتلاحق فلول «داعش»

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

أحبطت قوات الأمن العراقية اليوم مخططاً إرهابياً لاستهداف محافظة كركوك الواقعة شمالي البلاد كما دمرت أوكاراً لتنظيم داعش شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال جهاز الأمن العراقي في بيان إنه «بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود تحركات لخلايا إرهابية كانت تروم استهداف محافظة كركوك بهجمات مسلحة، باشرت مفارز جهاز الأمن عملية مسحٍ ميداني، وتفتيش أطراف المحافظة لملاحقة هذه الخلايا، والبحث عن الأسلحة والمتفجرات».

وأضاف البيان إن العملية الأمنية: «أسفرت عن اعتقال إرهابييْن يعملان بصفة عناصر استخبارية لداعش، ويجمعان معلومات عن تحركات القوات الأمنية في المحافظة».

على صعيد متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير أوكار وعجلات وعبوات ناسفة لتنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين.

وأضافت، إن «القوات تمكنت من تدمير 10 أوكار و3 عجلات وعبوة»

وفي تقرير أمني مفصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن «السرية الأولى التابعة للفرقة الأولى في قيادة عمليات الأنبار عثرت على عبوة ناسفة مغطاة بالحشائش في منطقة البو جليب وتم نقلها إلى المقر لمعالجتها».

وأضافت، إنه «في السياق ذاته قامت الفرقة الأولى بواجب دهم وتفتيش في مناطق طوي والقرية العصرية والبو جليب وتم العثور على 13 عبوة ناسفة على شكل عبوة بلاستيكية سعة 20 لتراً وقنبرتي هاون عيار 120 ملم من مخلفات داعش الإرهابي حيث تم تفجيرها موقعياً».

وتابعت: «وإلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قامت قوة من الفرقة 11 بواجب تطهير وتفتيش قرية ربيضة وعثرت على 9 عبوات ناسفة أسطوانية الشكل محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي، تم تفجيرها موقعياً، كما نفذت الفرقة ذاتها واجباً آخر في قرية هاور عثرت فيه على كدس من مخلفات داعش يحتوي على 4 عبوات ناسفة على شكل عبوة بلاستيكية سعة 20 لتراً وعبوة ناسفة على شكل عبوة بلاستيكية سعة 5 لترات و9 مساطر تفجير وقد جرى تفجير الكدس موقعياً».

وأردفت: «كما شرعت قوة من الفرقة 15 في قيادة عمليات غربي نينوى في واجب بحث وتفتيش في قرية الصمود حيث تم العثور على 3 عبوات ناسفة أسطوانية الشكل محلية الصنع من مخلفات داعش الإرهابي وتمت معالجتها موقعياً».

ولفتت إلى أن «قوة من الفرقة السابعة في قيادة عمليات الجزيرة قامت بتفتيش مناطق شمال شرقي نهر الفرات وحافة بحيرة الثرثار لتجفيف مصادر الإرهاب حيث تم العثور على 13 صاروخاً من نوع غراد و20 قنبرة هاون 120 ملم وقنبرة هاون عيار 60 ملم وتمت معالجتها موقعياً».

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