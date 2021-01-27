عبد الله الثاني يشيد بمخرجات قمة «العلا»

المصدر: (عمّان - بترا)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حرص المملكة على الاستمرار في تطوير التعاون مع دول الخليج العربي، وتعزيز أسس الشراكة الاستراتيجية المتينة، خاصة في قطاعي الأمن الغذائي والمائي.وجاءت تصريحات العاهل الأردني خلال استقباله في قصر الحسينية، أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف.

وجدد العاهل الأردني الترحيب بمخرجات قمة «العلا» التي عُقدت في المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي، مشيداً بجهود الحجرف بهذا الخصوص.

وتناول اللقاء المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله الثاني ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

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