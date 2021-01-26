إسرائيل: إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب يوم احتفالي

المصدر: الرباط - وكالات

وصل السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المغربية الرباط ليشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المملكة.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: «إن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إلى الرباط هو يوم احتفالي لإسرائيل ووزارة الخارجية الإسرائيلية».



وأضافت: «سيعمل رئيس مكتب الاتصال، ديفيد جوفرين، مع موظفيه، من أجل التقدم المستمر للعلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما في ذلك كل ما يتعلق بالحوار السياسي والسياحة والاقتصاد والعلاقات الثقافية».



ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية المغربية وصول السفير الإسرائيلي إلى الرباط، عبر تغريدة على حسابها في موقع «تويتر».



وأخيراً بحثت إسرائيل والمملكة المغربية، إمكانية تبادل إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول والسفر. وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأحد الماضي، على اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب.

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