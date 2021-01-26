جرحى بتفجير انتحاري هز مدينة سورية

المصدر: دمشق- سانا

أصيب عدد من المدنيين بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء تفجير انتحاري وسط تل أبيض السورية، بريف الرقة الشمالي.

وقالت مصادر إن انتحارياً فجر نفسه في المدينة، مقابل مبنى العدلية، أمام محل لبيع الخضار، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين المارة.

ووفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، فإن مناطق انتشار الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين، تشهد حالة من الفوضى والفلتان الأمني، والاقتتال بين التنظيمات الإرهابية، بسبب الخلاف على النفوذ والمسروقات، وتسجل هذه المناطق تفجير سيارات مفخخة، وعبوات ناسفة، غالباً ما تتسبب بوقوع إصابات وقتلى في صفوف المدنيين فيها.

عل صعيد آخر، أقدمت مجموعة من عناصر قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، على مداهمة منزل رئيس مجلس بلدة الجوادية بريف القامشلي الشرقي واختطفته.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعات من «قسد»، داهمت منزل رئيس مجلس بلدة الجوادية بريف القامشلي الشرقي، واختطفت رئيس مجلس البلدة، واقتادته إلى جهة مجهولة، كما قامت بسرقة مجموعة من أجهزة الحاسوب من مقر المجلس.

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