مصدر سوداني: الوفد الإسرائيلي بحث مجالات مكافحة الإرهاب والتعاون الزراعي

المصدر: البيان الإلكتروني

زار وفد رسمي إسرائيلي برئاسة وزير المخابرات إيلي كوهين السودان للمرة الأولى لبحث المضي قدما في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر لإبرام اتفاق سلام.

وصرح مصدر سوداني مسؤول بأن الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم ضم وزيري المخابرات والمياه، وبحث التعاون المخابراتي ومكافحة الإرهاب، كما بحث مع الجانب السوداني مجالات التعاون الزراعي، وفقاً لـ "سكاي نيوز عربية".

وقال كوهين في بيان بعد العودة إلى إسرائيل "لدي ثقة أن هذه الزيارة تضع الأسس للعديد من أوجه التعاون المهمة التي ستساعد كلا من إسرائيل والسودان وستدعم كذلك الاستقرار الأمني في المنطقة".

وقال كوهين، أول وزير إسرائيلي يقوم بزيارة من هذا القبيل، إنه التقى بقادة السودان من بينهم رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح برهان ومع وزير الدفاع ياسين ابراهيم وإن وفده بحث مع مستضيفيه مجموعة من القضايا الدبلوماسية والأمنية وكذلك إمكان التعاون الاقتصادي.

وذكر البيان الإسرائيلي أن الجانبين اتفقا على أن يزور وفد سوداني إسرائيل.

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