مسؤول عسكري أمريكي إلى السودان

المصدر: (الخرطوم - وكالات)

يصل مسؤول عسكري أمريكي إلى الخرطوم، اليوم، في زيارة هي الأولى بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، على موقعها الإلكتروني، أنه يصل إلى البلاد اليوم الثلاثاء، السفير أندرو يونغ نائب، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لشؤون الارتباط المدني العسكري، في زيارة تستغرق يومين. وأضافت «سونا»، أن يونغ سيتناول خلال لقاءاته، بناء القدرات الأمنية والدفاعية، وبحث تعزيز الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤول الأمريكي، رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش.

وفي ديسمبر الماضي، رفعت واشنطن، الخرطوم، من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أضيف السودان إليها عام 1993، بسبب علاقته مع تنظيمات متشددة، على رأسها القاعدة، التي عاش زعيمها السابق ومؤسسها أسامة بن لادن في السودان، خلال الفترة من 1992 إلى 199

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