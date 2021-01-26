احتجاجات على تردي المعيشة في لبنان

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

نفذ عدد من اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينتي طرابلس (شمال)، وصيدا (جنوبي لبنان)، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق العام للبلاد، في إطار إجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأمام القصر البلدي في مدينة طرابلس، أمس، شارك عدد من المواطنين اللبنانيين في وقفة احتجاجية، اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، واستمرار الإغلاق، وفقاً لقرار التعبئة العامة.

وقام عدد آخر من المحتجين بقطع مسارب ساحة مدينة طرابلس بالإطارات والعوائق، رفضاً للإقفال العام، وبسبب تردي الأوضاع المعيشية في المدينة. ونفّذ عدد آخر من المحتجين، مسيرة في منطقة القبة (في طرابلس)، ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم، في حال لم يتم التراجع عن قرار الإقفال.

وفي مدينة صيدا جنوبي لبنان، نفّذ عدد من المواطنين وقفة وسط ساحة تقاطع إيليا في المدينة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وعدم قدرة المواطن على تأمين حاجاته الأساسية. يذكر أنه تم إغلاق البلاد إغلاقاً تاماً منذ 14 يناير الحالي، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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