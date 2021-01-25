ميليشيا الحوثي ترتكب72 خرقاً في 8 ساعات

المصدر: عدن - البيان

ارتكتب ميليشيا الحوثي في اليمن، 72 خرقاً وانتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، اليوم، وخلال ثماني ساعات فقط، في إطار تصعيد الميليشيا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي. وذكرت القوات المشتركة أنّ الخروقات والانتهاكات الحوثية شملت قصف واستهداف قرى وأحياء سكنية متفرقة، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة المتوسطة والقذائف المدفعية الثقيلة، فضلاً عن رصد تحليق ثلاث طائرات مُسيّرة في سماء مديرية حيس والجبلية ومدينة التحيتا.

ووفق بيان عسكري، فإنّ عمليات القصف والاستهداف الحوثية طالت مديرية حيس بكثافة، بالتزامن مع انتهاكات طالت منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، وتستمر ميليشيا الحوثي في تصعيدها العسكري الخطير جنوب الحديدة، في إطار مخططاتها لوأد عملية السلام الأممية والجهود المبذولة لتجنيب المدنيين ويلات الحرب.



كما جدّدت الميليشيا، استهداف حي المنظر السكني في مدينة الحديدة بقصف صاروخي تسبب في تدمير منازل عدة، وموجة نزوح جديدة للأهالي ضمن جرائمها المستمرّة بحق المدنيين، إذ دمّرت خمس منازل دماراً كلياً، بعد نزوح سكانها منها مؤخراً بفعل القصف المتكرر على الحي من قبل عناصر الميليشيا.



إلى ذلك، أكّد الاعلام العسكري للقوات المشتركة، أنّ الميليشيا قصفت حي المنظر السكني في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة بصاروخين كاتيوشا، ما خلّف دماراً واسعاً في الحي، الذي يشهد موجة نزوح جراء إرهاب الميليشيا، مؤكداً أن الميليشيا الإرهابية ارتكبت جريمة مزدوجة، حيث استخدمت في قصف حي المنظر منصات صاروخية نصبتها في أسطح منازل مدنيين شمال مطار الحديدة.

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