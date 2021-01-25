اخر مستجدات حملات التطعيم ضد "كورونا" في الدول العربية

المصدر: دبي - البيان

تواكب الدول العربية حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فمنها من بدأ الحملات فعلاً ومنها من عقد صفقات لاستيراد اللقاحات، في سياق الحرب الشرسة التي يشنها العالم على الفيروس.



وقالت وكالة أنباء البحرين إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وافقت اليوم الاثنين على الاستخدام الطارئ للقاح (أوكسفورد-أسترا زينيكا) المضاد لكورونا للاستخدام الطارئ. وفي الكويت، كشفت مصادر حكومية أن شركة فايزر أبلغتهم أن مدة تأخير توريد اللقاح لن تتجاوز شهراً. وشددت المصادر لصحيفة "القبس" على إمكانية تسلم الدفعات قبل نهاية هذه المدة، نظراً لوجود اتصالات جارية حالياً.



وفي مصر تتواصل حملة تطعيم الأطقم الطبية اليوم الاثنين، بلقاح سينوفارم، إذ بدأت الأحد، حملة التطعيمات في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية المخصصة للعزل. وأوضحت قناة "الغد" المصرية أن مصر تعد الدولة الأفريقية الأولى التي بدأت في عملية التطعيم. وأشارت إلى أن الأولوية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ثم الأطقم الطبية من العاملين بمختلف المستشفيات تباعاً، ثم يتم تطعيم الحالات الحرجة وأصحاب الأمراض المزمنة، ثم كبار السن بشكل عام، بحسب بيان وزارة الصحة.



وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه أن تكون عملية التطعيم بالمجان لكل المصريين، ذلك بعد أن أبرمت مصر تعاقدات مع جميع شركات الخاصة بتصنيع لقاح كورونا.



الأردن ولبنان



في الأردن كشف مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، عن تلقيح ما يقارب 32 ألف شخص. وأضاف، في تصريحات إذاعية، أن ما يقارب 310 آلاف شخص سجلوا في منصة اللقاح. وبيّن أن 30% من المسجلين لأخذ المطعوم تخلفوا عن مواعيدهم التي تم تحديدها من خلال الرسائل النصية القصيرة، الأمر الذي يسبب إرباكاً في المراكز الصحية، داعياً من تصلهم الرسائل للالتزام بالمواعيد المحددة.



وأشار شركس إلى أن الوزارة، لا تزال تنفذ خطة اللقاح ضمن أولويات الفئات التي لها الأحقية بالدرجة الأولى.



وأكّد رئيس اللجنة الوطنية التقنية لإدارة اللقاح في لبنان عبد الرحمن البزري، أن لقاح فايزر سيصل إلى البلاد بين السابع والخامس عشر من الشهر المقبل، على أن تصل كميات أكبر في مارس، ولفت إلى أن اجتماعاً سيُعقد بعد ظهر اليوم في وزارة الصحة بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن وبمشاركة نقابتي الأطباء والممرضين لإدارة التلقيح ووضع الحاضرين في جو المنصّة الإلكترونية التي سيبدأ العمل بها رسمياً غداً، وقال: «إن التأخر في إطلاق المنصّة مرده إلى إدخال بعض التعديلات التقنية عليها».



وتابع البزري: «لتحقيق المناعة المجتمعية يجب تلقيح نحو 70% إلى 80% من السكان، ونهدف لتلقيح 4 ملايين ونصف لذلك نحتاج إلى نحو 9 ملايين لقاح في لبنان، بحيث إنه من المفترض تلقيح حوالي 4 ملايين نسمة ونصف على الأراضي اللبنانية».

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