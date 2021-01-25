«خليفة الإنسانية» تعبّد طريق التنمية بمنطقة تامحك في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

بتمويل وتنفيذ مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، افتتحت في محافظة أرخبيل سقطرى، طريق منطقة تامحك، بحضور السلطان علي بن عيسى آل عفرار، رئيس لجنة التنمية بمؤسسة خليفة، وجمع غفير من المشايخ والأعيان وأعضاء لجنة التنمية. وقوبل الافتتاح بترحاب الأهالي، إذ ثمنوا كل المساعي والجهود التي تبذلها مؤسسة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لخدمة سكان الأرخبيل وتذليل الصعاب التي تواجههم، لا سيّما وأنّ هذا الإنجاز سيسهم في تحسين حياة أهالي تامحك والتخفيف من صعوبات التنقل ومشقة ومسافة الطريق.



وشرح عيسى سعيد الحكمي، مدير عام مديرية قلنسية، في كلمته خلال الافتتاح، مدى المعاناة التي كان يعيشها أهالي تامحك، مشيراً إلى المعاناة التي عايشها كل سكان المنطقة، لا سيّما الطلاب والمرضى من مشقة الطريق وطوله وعثراته، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبته مؤسسة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وحضورها الإنساني الذي رسم البهجة والسرور على وجوه سكان المنطقة.



بدورهم، أعرب السكان عن سعادتهم بالمشروع، إذ قال عبد الله بانوجج شيخ منطقة تامحك، إنّ الأهالي في تامحك سعداء للغاية بوصول الطريق إلى منطقتهم، ما سيسهم في حل الكثير من المشكلات التي ترتبت على صعوبة الوصول إلى المنطقة، متقدّماً بالشكر الجزيل لمؤسسة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ولجنة التنمية، على مساعيها التي تكللت بالنجاح.



وأشاد محمد سعد عبد الله، بالجهد الذي بذلته مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية والمتمثل في الطريق، مشيراً إلى تفاؤل سكان تامحك بهذا الإنجاز ومردوده المنتظر على عملية الإعمار، متقدماً بالشكر لدولة الإمارات وفرقها الإنسانية الميدانية الذين يبذلون جهوداً مضنية لخدمة أهالي أرخبيل سقطرى.



إلى ذلك، أشاد نائب رئيس لجنة التنمية، سالم داهق، بكل الجهود التي بذلتها مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، والتي أدخلت التنمية إلى منطقة تامحك، مضيفاً: «هذا الإنجاز يأتي بحرص ومتابعة من قبل القائمين على مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية التي تحرص على أن ينعم أهالي الأرخبيل بحياة سعيدة ومعيشة سهلة ومريحة».

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