تبادل الأسرى والمعتقلين في اليمن محور محادثات في الأردن

المصدر: عدن - البيان

انطلق في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، الاجتماع الخامس للجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووفق بيان وزّعه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، فإنّ اللجنة ستستأنف مناقشاتها بين طرفي النزاع في اليمن، للنظر في إطلاق سراح أعداد إضافية من الأسرى والمعتقلين.وحضّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الطرفين على أن تتصدر أولويات مناقشاتهما إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين تعسفياً بمن فيهم النساء، على الفور دون أي قيد أو شرط.

كما طالب غريفيث أيضاً بمناقشة الأسماء والاتفاق عليها بما يتجاوز قوائم اجتماع عمَّان وفاءً بالتزاماتهما بموجب اتفاق استكهولم الذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين على خلفية النزاع في أقرب وقت ممكن. ويرأس اللجنة الإشرافية التي تجمع طرفي النِّزاع في اليمن، مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويأتي الاجتماع في أعقاب الإفراج عن 1065 معتقلاً أكتوبر الماضي برعاية الأمم المتحدة والتي مثّلت أبرز اختراق في الأزمة اليمنية.

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