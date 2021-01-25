العراق مستمر في «ثأر الشهداء» ويفكك شبكة إرهابية

المصدر: بغداد - وكالات

أعلن العراق، تفكيك شبكة إرهابية لها صلة ببقايا تنظيم داعش غربي البلاد، وذلك ضمن عمليات «ثأر الشهداء» التي انطلقت الجمعة الماضي.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه «لليوم الثالث على التوالي يواصل جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عملياته الناجحة ثأر الشُهداء». وأضاف إن التشكيلات العسكرية تمكنت من ضرب شبكة إرهابية لها صلات عديدة ببقايا عصابات داعش غربي البلاد. وأوضح البيان أنه تم فيها إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في قضـاء هيت شمالي مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار عثر فيها على وثائق مهمة ومنظار يستخدم لمُراقبة الأرتال العسكرية. ووفق البيان، فقد وصل عدد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم إلى 10 عناصر في الأيام الثلاثة الماضية.

إلى ذلك، قالت قيادة العمليات المشتركة العراقية، إن هناك تحقيقاً حول تسريب وثائق تكشف عن معلومات استخبارية تخص عناصر في تنظيم داعش الإرهابي. وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي وثائق مخاطبات أمنية، تحذر من استهداف مناطق في بغداد، وذلك بعد يومين من هجوم انتحاري أوقع العشرات من الشهداء والجرحى في ساحة الطيران وسط بغداد. وذكر الناطق باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي في بيان، أنّ العمل الاستخباري مهم، وهو من أساسيات العمل الأمني لحفظ أمن البلاد ومقدراته ولا يمكن العبث بهذا الجهد. وأضاف الخفاجي: «يوجد خلل في العمل الاستخباري من خلال إبراز الوثائق والبرقيات الأمنية، وقد تم تشخيص هذا الخلل.. والجهات التي سربت الوثائق ستحاسب»، موضحاً أنّ تحقيقات بدأت، وقرارات حاسمة ستصدر من قبل الجهات الأمنية ذات العلاقة، لأن تسريب هذه الوثائق يعد تقصيراً في أداء الواجب الاستخباري والأمني.

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