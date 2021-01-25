واشنطن تريد البناء على اتفاقات السلام العربية الإسرائيلية

المصدر: واشنطن، تل أبيب - وكالات

قال بيان صدر في واشنطن، أمس، إنّ مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الإسرائيلي، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستبني على نجاح اتفاقات السلام بين كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين والسودان ومملكة المغرب مع إسرائيل.

وجاء في بيان بشأن اتصال هاتفي جرى، أول من أمس، بين سوليفان، ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات: «ناقش المسؤولان فرص تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك البناء على نجاح اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين والسودان ومملكة المغرب». ودعا سوليفان، نظيره الإسرائيلي، إلى البدء بحوار استراتيجي خلال الفترة القريبة المقبلة، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، أمس، على رفع مستوى العلاقات مع المغرب. وقال موقع «إسرائيل بالعربية»، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية: «صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، ستُطرح الاتفاقية لاحقاً على الكنيست للمصادقة عليها». وأضاف: «من المتوقع افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في الأيام المقبلة». إلى ذلك، أكّد موقع «واللا» الإخباري الإسرائيلي، أنّ وزير الخارجية، غابي أشكنازي، أبلغ اجتماعاً لمجلس الوزراء، أن إسرائيل ستفتح في الأيام المقبلة، مكتب اتصال دبلوماسي في الرباط. وقال أشكنازي: «قررت تعيين قائم بالأعمال هناك، حتى نحل مشاكل التعيينات». وكان بيان إسرائيلي، قد أشار في وقت سابق، إلى أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تحدث مع العاهل المغربي، الملك محمد السادس، عن المضي قدماً، بناء على الاتفاق الذي تم بوساطة الولايات المتحدة.

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