أمير الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

المصدر: أ ف ب

كلف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأحد، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة الكويتية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه صدر "أمر أميري بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم".

وكان رئيس الوزراء الكويتي تقدم في 13 يناير رسميا باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز