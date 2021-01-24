مصر تعلن موعد استئناف الدراسة في الجامعات

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الدكتور خالد عبد الغفار، أنه من المقرر عودة الطلاب إلى الجامعات الشهر المقبل لاستكمال العام الدراسي الجامعي، مشيراً إلى انعقاد الامتحانات بعد 20 فبراير وعدم تأجيلها.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة "إم بي سي مصر"، إنه يتوقع انكساراً تدريجياً لأعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال فبراير.

وأضاف أن الوزارة تتابع تطورات حالات الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، كإنجلترا وألمانيا وفرنسا والهند والبرازيل، ومقارنتها بأعداد الموجة الأولى، من أجل معرفة منحنى الإصابات.

وذكر أن معدلات الانخفاض بحالات الإصابات بفيروس كورونا حالياً 10% على مستوى المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى رغبة الوزارة في استكمال العام الدراسي والحفاظ على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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