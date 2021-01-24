السيسي يحدد 3 سنوات لتطوير القرى المصرية

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الانتهاء من تطوير كافة القرى المصرية وحل مشاكلها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، أنّ الاعتماد على الشركات الوطنية المصرية، ساهم في تقليل تكاليف المشروعات التي يجري تنفيذها في مصر، مشيراً إلى أنّ مشروع تطوير الريف المصري تقوم بتنفيذه أياد مصرية خالصة.

بدوره، قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إنّ الحكومة تعمل على تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية بأطوال 5790 كيلومتراً وبتكلفة تقدر بـ 220 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه خلال عامين ستكون لدى مصر منظومة سكك حديد جيدة.

ولفت مدبولي، في كلمة خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، إلى أن عمليات تطوير السكك الحديدية تتضمن تحديث الجرارات والعربات ونظم الإشارات والمزلقانات. وكشف عن إنشاء شبكة جديدة للسكك الحديدية من القطارات فائقة السرعة بأطوال 2000 كيلومتر وبتكلفة تقدر بـ 350 مليار جنيه لربط العمران القائم بالعمران الجديد. وأضاف أنّ استراتيجية تطوير وتنظيم النقل تتضمن منظومة جديدة من الأتوبيسات تعمل بالغاز، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي ومشروع المونوريل.

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