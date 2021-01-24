الإمارات تغيث نازحي الساحل الغربي

المصدر: عدن - البيان

في إطار الدعم المستمر الذي تقدّمه الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، وزّعت فرق الإغاثة في الهيئة، مساعدات إغاثية على أهالي الساحل الغربي في اليمن، ضمن الدعم المقدم للعام الجاري، إذ وُزعت المساعدات على النازحين في مخيم العليلي ومخيم الوعرة بمديرية الخوخة ومخيم الحيمة بمديرية التحيتا التابعتين لمحافظة الحديدة، بواقع 1400 سلة غذئية متكاملة أي ما يعادل 42 طناً. ويأتي توزيع الإغاثات ضمن برنامج المساعدات التي وصلت إلى ميناء المخا مطلع يناير الجاري والتي تقدّر بنحو 520 طناً والمخصصة للمناطق المحتاجة في مخيمات النازحين وقری التحيتا وحيس والدريهمي وبيت الفقيه ومناطق الخوخة والحوك والحالی والقری النائية والأسر الفقيرة في محافظة تعز.

وقال مسؤول الإغاثة في مكتب هيئة الهلال الأحمر في الساحل الغربي عبدالرحمن اليوسفي، في عملية التوزيع: «نستمر في توزيع المساعدات الإغاثية لعام 2021 لسكان الساحل وكل المحتاجين، هيئة الهلال جاءت لتعيد الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل أهالي هذه القرى الذين أصبحوا يعانون شح الموارد الاقتصادية، وعدم قدرتهم على مواجهة أعباء الحياة وسبل المعيشة، وهيئة الهلال ستواصل مسيرتها الإنسانية لتصل إلى الفقراء والمحتاجين والمعوزين والنازحين».

وأكّدت الوحدة التنفيذية للنازحين في الخوخة، أنّ هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ظلّت على الدوام إلى جوار سكان الساحل من بدء عملها الإنساني في المنطقة وحتى الآن، مشيرة إلى أنّ المساعدات تصل لمستحقيها ومن دون توقّف، الأمر الذي لم تقم به أي منظمة إنسانية في الساحل الغربي. وتقدّمت الوحدة بالشكر الجزيل لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر علی جهودها المبذولة والمثمرة في شتی المجالات الخدمية.

وأعرب المستفيدون، عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المستمر عبر هيئة الهلال الأحمر التي تساهم في تخفيف معاناتهم جراء هذه الظروف الإنسانية الصعبة، لافتين إلى أنّ دولة الإمارات ظلّت وعلى مر السنين يد السخاء والعطاء الإنساني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز