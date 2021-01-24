هجومان على قاعدة أميركية في محيط مطار بغداد

المصدر: بغداد- وام

شنت ميليشيات مسلحة هجومين على قاعدة أمريكية في محيط مطار بغداد الليلة قبل الماضية، وفجر أمس.

وقالت خلية الإعلام الأمني في رئاسة الوزراء العراقية: إن «ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، سقط اثنان منها خارج المطار، والثالث سقط على دار عراقي، ما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية». كما كشف مصدر أمني عراقي أن مسلحين مجهولين شنوا، فجر أمس، هجوماً بواسطة صواريخ الكاتيوشا استهدف محيط مطار بغداد الدولي.

من جهة أخرى، أعلنت الخلية ذاتها أن طيران التحالف نفذ ضربتين جويتين، الأولى في سلسلة جبال قره جوغ، والأخرى ضمن قاطع كركوك، أسفرتا عن قتل سبعة عناصر من عصابات داعش.

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