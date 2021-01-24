«الطبقة الكادحة» في مواجهة ميزانية العراق

المصدر: بغداد-وكالات

أكدت عضو مجلس النواب العراقي ليال البياتي،أمس، أن أعضاء البرلمان لن يصوتوا على موازنة العام الجاري في حال مسها برواتب الموظفين والمتقاعدين والطبقة الكادحة في المجتمع.

وأكدت البياتي، في بيان، أنها «تتابع جميع الفقرات ونقاط الخلاف في الموازنة مع اللجنة المالية لضمان حقوق الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية». وأوضحت، أن «أعضاء المجلس، يعملون على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين والإداريين والعقود والأجراء والمفسوخة عقودهم من الداخلية والدفاع..ضمن قانون الموازنة».

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