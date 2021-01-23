بغداد وواشنطن نحو استئناف الحوار الاستراتيجي

المصدر: بغداد – وكالات

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين اليوم السبت أسفرتا عن قتل سبعة إرهابيين في حين تتجه بغداد وواشنطن لاستمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي في ظل القيادة الأمريكية الجديدة التي يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاد ستطلب، بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية الخاصة بتواجد القوات الأمريكية في العراق.

وقال: «سنطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي وتحديد فريق التفاوض الجديد من جانبهم».

إلى ذلك، قالت خلية الإعلام، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين الأولى في سلسلة جبال قره جوغ والأخرى ضمن قطاع كركوك».

وأشارت إلى أن «الضربتين أسفرتا عن قتل سبعة عناصر من عصابات داعش وتدمير أربعة أنفاق كانت تستخدم من قبل العناصر الإرهابية».

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