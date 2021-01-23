تحذير أممي من تردي أوضاع مخيم الهول

المصدر: دمشق - د.ب.أ

أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 12 شخصاً قتلوا في مخيم الهول للاجئين المكتظ بالسكان في شمال شرقي سوريا منذ بداية العام.

أعرب كل من عمران رضا، منسق الأمم المتحدة المقيم، وهو أيضاً منسق الشؤون الإنسانية بسوريا، ومهند هادي، منسوق الشؤون الإقليمية للأزمة السورية، عن مخاوفهما بشأن ما وصفاه بـ«أوضاع أمنية متدهورة» في مخيم الهول.

وقال مسؤولا الأمم المتحدة في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية، إنه اعتباراً من 1 إلى 16 يناير الجاري، تلقت الأمم المتحدة تقارير عن مقتل 12 سورياً وعراقياً من سكان المخيم بينهم لاجئة عراقية. وأضافا أن شخصاً آخر أصيب بجروح خطيرة في هجوم عنيف.

ومن غير الواضح الملابسات المحيطة بعمليات القتل.

ويعد مخيم الهول أكبر مخيم لاجئين في سوريا، ويعيش فيه أكثر من 60 ألف شخص، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وأكثر من 80 في المئة من سكانه من النساء والأطفال.

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