جرحى باعتداء تركي على دهوك العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلان بقصف تركي لنفق في منطقة تابعة لمحافظة دهوك.

ونقلت مواقع عراقية محلية عن المصدر قوله إن «طائرات تركية قصفت بثلاثة صواريخ نفقاً في منطقة جمانكي التابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك». وأوضح المصدر أن «القصف أسفر عن إصابة طفليْن بجروح».

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات بلاده قد تشرع في أي وقت بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار.

وقال أردوغان، في تصريح أدلى به للصحفيين: «لديّ عبارة أقولها دائماً: قد نأتي على حين غرة ذات ليلة»، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عملية تركية مباغتة ضد عناصر الحزب من سنجار.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد زار أخيراً بغداد وأربيل وعرض على المسؤولين المساعدة في طرد حزب العمال من قضاء سنجار.

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